رئيس بيلاروسيا يدعو موسكو وكييف لبدء محادثات سلام من دون شروط مسبقة

جدة - نرمين السيد - وكان لوكاشينكو، قد أكد فى وقت سابق، أنه أقنع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بعدم تصفية يفجينى بريجوجن، رئيس مجموعة فاجنر المتمردة، ردًا على ما وصفه الكرملين بأنه تمرد يدفع روسيا نحو حرب أهلية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.