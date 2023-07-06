سول تدخل نظام الدفاع المضاد للطائرات المسيرة بمنشآتها العسكرية والحكومية

جدة - نرمين السيد - تعتزم كوريا الجنوبية إدخال نظام دفاع متكامل لمواجهة الطائرات المسيرة المعادية فى المنشآت العسكرية والحكومية الرئيسية للمرة الأولى، وفقا لما صرح به مسؤولون، اليوم الخميس، لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".





وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، طرحت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعى (DAPA) مؤخرًا المشروع الذى تبلغ تكلفته 48.5 مليار وون (37.2 مليون دولار أمريكي) على موقع الاقتناء العسكرى الخاص بها، إذ تسعى سول لتعزيز قدراتها المضادة للطائرات المُسيّرة، بعدما اخترقت طائرات مُسيّرة كورية شمالية أجوائها فى أواخر العام الماضي.

وتسعى الإدارة إلى شراء نظام مضاد للطائرات المسيرة ليتم تشغيله من قبل الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية من الشركات المحلية، وستقبل العطاءات حتى 8 أغسطس.

من المتوقع أن يكون النظام قادرًا على اكتشاف الطائرات المُسيّرة صغيرة الحجم وتحييدها، عن طريق التشويش على إشاراتها.

وفى ديسمبر الماضى، اخترقت خمس طائرات كورية شمالية مُسيّرة الحدود بين البلدين، واخترقت إحداها منطقة حظر الطيران بالقرب من المكتب الرئاسى فى سول.

وبذلت كوريا الجنوبية منذ ذلك الحين جهودًا لتعزيز الإجراءات المضادة للطائرات المُسيّرة، كما خططت عسكريًا لإطلاق قيادة عمليات الطائرات المُسيّرة المكلفة بمهام مختلفة باستخدام الأصول المُسيّرة، بما فى ذلك عمليات المراقبة والاستطلاع والهجوم فى وقت لاحق من هذا العام.