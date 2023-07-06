الجيش الإسرائيلى: إطلاق قذيفة من لبنان انفجرت بالقرب من الحدود

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش الإسرائيلى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "قواتنا تهاجم المناطق التى أطلقت منها القذيفة الصاروخية من داخل لبنان". وبحسب القناة الإخبارية، هناك أنباء عن دوى انفجارين فى محيط بلدة كفرشوبا الحدودية جنوبى لبنان.

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