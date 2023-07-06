القاهرة الإخبارية: قوات اليونيفيل تسعى لاحتواء التوتر على الحدود اللبنانية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بأن قوات اليونيفيل تسعى لاحتواء التوتر على الحدود اللبنانية وتتواصل مع الجانبين اللبنانى والإسرائيلى لمنع التصعيد.





وبحسب القناة الإخبارية، هناك تقديرات عسكرية إسرائيلية سابقة توقعت وجود رد من جنوب لبنان تجاه إسرائيل على خلفية عملية جنين. وأشارت القناة الإخبارية إلى وجود تخبطات فى أنباء الجيش الإسرائيلى حول الأحداث على الحدود مع لبنان، لكن هناك مؤشرات أن تل أبيب لا تريد التصعيد.

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