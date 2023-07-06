القاهرة الإخبارية: إسرائيل أطلقت أكثر من 15 قذيفة على منطقة مفتوحة بـ لبنان

جدة - نرمين السيد - قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إنه كانت هناك حالة من الغموض وعدم اليقين وتضارب من الأنباء بخصوص إطلاق صواريخ قرب الحدود بين لبنان وإسرائيل، والجهة التى تتحمل مسؤولية هذا الفعل، حتى جاء اليقين بإعلان الجيش الإسرائيلى إن قذيفة سقطت داخل الأراضى الإسرائيلية وكان الرد 15 قذيفة إسرائيلية على الجنوب اللبناني.





وأضاف "سنجاب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه القذائف تقع فى منطقة مفتوحة ولا تستهدف أشياء بعينها ولم يتم تحديد أى نوع من الخسائر سواء مادية أو بشرية حتى الآن، والقصف استهدف مناطق يعتقد أنها مصدر إطلاق للصاروخ تجاه الأراضى الإسرائيلية". وتابع، أن منطقة كفر شوبة والمناطق المحيطة والبلدات المحيطة بها هى منطقة عدم استقرار وتوتر بين الجانبين الإسرائيلى واللبنانى على مدار الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلى أقدم على إنشاء سياج خرسانى ومجموعة من الأسلاك الشائكة فى مناطق يتحفظ الجيش اللبنانى على تبعيتها أو وجود الجيش الإسرائيلى فيها، وهى مناطق محل خلاف ونزاع بين الجانبين، حيث يتم المطالبة بخروج الجيش الإسرائيلى منها فى كل مناسبة واجتماع ضمن آلية الاجتماعات الثلاثية بين الجيشين اللبنانى والإسرائيلى والأمم المتحدة.

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