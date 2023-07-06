القاهرة الإخبارية: هدوء فى المنطقة الحدودية جنوب لبنان بعد القصف الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية"، شهدت الساعات الأخيرة، اجتماعًا بين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، وقائد الجيش حول التحركات الإسرائيلية تجاه الجنوب اللبنانى.
وكانت إسرائيل قد شنت هجوما استهدف منطقة مفتوحة بين بلدتى كفر شوبا ومزرعة حلتا، إذ أطلق الجيش الإسرائيلى أكثر من 15 قذيفة على منطقة مفتوحة فى كفرشوبا الحدودية بلبنان.
وقال الجيش الإسرائيلى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "قواتنا تهاجم المناطق التى أطلقت منها القذيفة الصاروخية من داخل لبنان".
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