روسيا تطرد 9 دبلوماسيين فنلنديين

جدة - نرمين السيد - وكانت فنلندا، قد أعلنت منذ عدة أيام، طرد تسعة دبلوماسيين يعملون فى السفارة الروسية فى هلسنكى لتصرفهم "بصفة استخباراتية".

وقالت وزارة الخارجية الفنلندية، إنها قامت باستدعاء القائم بأعمال السفارة الروسية، وذلك لإبلاغه بطرد تسعة من موظفى السفارة الروسية.

وأعلنت، أن قرار الطرد جاء بعد الاشتباه بأن الموظفين التسعة، ضباط مخابرات.