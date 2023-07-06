الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع جنوبى لبنان ردا على إطلاق صاروخى

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، استهدف القصف الإسرائيلى منطقة مفتوحة بين بلدتى كفر شوبا ومزرعة حلتا، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلى أطلق أكثر من 15 قذيفة على منطقة مفتوحة فى كفرشوبا الحدودية بلبنان.

وكان الجيش الإسرائيلى، قد أعلن اليوم الخميس، إطلاق قذيفة من الأراضى اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضى الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "قواتنا تهاجم المناطق التى أطلقت منها القذيفة الصاروخية من داخل لبنان".