متطرفون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى

متطرفون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصىجدد العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة المتطرفين، اليوم الخميس، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية قوات العدو الصهيوني .

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أدى قطعان المستوطنين طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى وباحاته، وانتشرت قوات العدو في باحات الأقصى، لتسهيل اقتحامات المستوطنين وجولاتهم.

وعززت شرطة العدو الصهيوني انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد.

