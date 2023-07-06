العالم اليوم - قتيل في أحدث حلقة من أزمة "العقارات المنهارة" في الإسكندرية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 03:22 مساءً - لقي شخص حتفه، وأصيب آخر في انهيار عقار سكني بحي الجمرك في الإسكندرية شمالي مصر، وذلك خلال وجوده داخل العقار وقت انهياره.

وأكد مصدر مسؤول لسكاي نيوز عربية أن العقار المنهار يتكون من طابقين، وأنه من العقارات القديمة الآيلة للسقوط حيث تجاوز عمره 50 عاما. وأضاف أن العقار كان خاليا من السكان باستثناء الشخص المتوفي. يأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين على انهيار عقار مكون من 13طابقا في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية ما أسفر عن وفاة 10 أشخاص تحت الأنقاض وإصابة أربعة آخرين.

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