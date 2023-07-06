العالم اليوم - بالتفاصيل.. ماذا نعرف عن آخر عقار انهار بالإسكندرية؟

انتم الان تتابعون خبر بالتفاصيل.. ماذا نعرف عن آخر عقار انهار بالإسكندرية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 03:22 مساءً - لقي شخص واحد مصرعه في انهيار عقار بمحافظة الإسكندرية، ظهر الخميس، بحسب ما أكدت مسؤولة محلية لموقع "دوت الخليج".

وتلقت الأجهزة الأمنية بـالإسكندرية إخطارا بانهيار عقار في نطاق حي الجمرك، فتحركت أجهزة الدفاع المدني وسيارات الإسعاف للبحث عن ضحايا تحت الأنقاض.

ومن جانبها، قالت رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، المهندسة نهى خليفة، إن الحادث لم يسفر سوى عن قتيل واحد فقط، وليس هناك ثمة مصابين.

وأوضحت في تصريحات لموقع "دوت الخليج" أن العقار المنهار يوجد في 5 شارع بن العفيفي المتفرع من إسماعيل صبري بحي الجمرك، ومكون من طابقين فقط، أرضي وعلوي، وصادر له قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لحين تحديد موقفه، وكان خاليا من السكان وقت انهياره.

وكشفت أن المتوفي في الحادث هو مالك العقار نفسه، ودخل إلى العقار قبل انهياره بدقائق مستقلا "تروسيكل"، وغير معلوم ماذا كان يفعل بالداخل، وما إذا كان فعل شيئا أدى لانهيار العقار.

وأكدت أن العقارات التي يصدر لها قرارات من لجان المنشآت الآيلة للسقوط وإخلاء من السكان لحين تحديد الموقف، درج ملاكها على القيام بأعمال تخريبية فيها تؤدي لانهيارها لمنع عودة السكان مرة أخرى، ويستفيد ملاك العقارت من ثمن الأرض سواء بالبيع أو بالبناء عليها عقارات جديدة يبيعونها.

وشددت على أن العقار يقع في منطقة مبانيها كلها مقامة على حوائط حاملة، وأسقف خشبية وليس به أعمدة خرسانية، وأن النيابة العامة تولت التحقيق لكشف ملابسات ما حدث بالضبط.