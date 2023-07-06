ألمانيا.. القبض على 7 أشخاص بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية

جدة - نرمين السيد - ألقت الشرطة الألمانية القبض على سبعة أشخاص، اليوم الخميس، للاشتباه فى تشكيلهم تنظيما إرهابيا بهدف تنفيذ هجمات كبيرة على غرار تنظيم داعش، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وقال ممثلو الادعاء إنه تم القبض على مواطنين من تركمانستان وطاجيكستان وقرغيزستان فى ولاية نورد راين فستفاليا بغرب ألمانيا، وإنهم يعرفون بعضهم البعض منذ فترة طويلة ودخلوا البلاد من أوكرانيا بعد وقت قصير من بدء الحرب فى 2022.

وأفاد بيان صادر عن ممثلى الادعاء بأنهم شكلوا تنظيمًا إرهابيًا فى يونيو 2022، وكانوا يفكرون فى أهداف داخل ألمانيا ويحاولون الحصول على أسلحة، لكن لم تكن لديهم خطط معينة لشن هجوم عندما تم القبض عليهم.

وباستثناء مواطن من قرغيزستان، كان المشتبه بهم الذين اعتقلوا فى ألمانيا يجمعون أيضًا أموالًا لتنظيم داعش منذ أبريل 2022 وحولوها تكرارا إلى التنظيم فى الخارج.

واعتقلت السلطات الهولندية كذلك اليوم الخميس، اثنين آخرين من المشتبه بهم على صلة بالمجموعة، وهما رجل من طاجيكستان وزوجته من قرغيزستان يقيمان فى هولندا منذ 2022.

وقال ممثلو ادعاء هولنديون فى بيان منفصل، إن الرجل يشتبه فى انتمائه لتنظيم داعش وأنه تلقى أوامر بالتخطيط لشن هجوم، ومع ذلك لم يتم وضع أى خطط بعد.