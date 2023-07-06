كييف: تراجع التوتر حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية

جدة - نرمين السيد - وكانت أوكرانيا قد أجرت عمليات تدريب واسعة فى مدينة زابوريجيا هذا الأسبوع على بعد حوالى 30 ميلاً من المصنع، حيث قام رجال الإطفاء وهم يرتدون بدلات المواد الخطرة بمحاكاة تطهير الناس من الإشعاع أثناء الإخلاء.
وتعتبر محطة زابوريجيا النووية هى الأكبر فى أوروبا ومازالت مغلقة إلى حد كبير منذ شهور ولا تنتج حاليا أى كهرباء.
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