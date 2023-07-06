العالم اليوم - "بيتي" المصرية تستهدف زيادة صادراتها لـ50 مليون دولار بـ2024

انتم الان تتابعون خبر "بيتي" المصرية تستهدف زيادة صادراتها لـ50 مليون دولار بـ2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 04:19 مساءً - عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، اجتماعًا مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية، فيصل الهادي، وعدد من مسئولي شركة "بيتي للصناعات الغذائية"؛ لاستعراض فرص توسع وزيادة استثمارات الشركة السعودية في السوق المصرية.

وأشاد رئيس الوزراء باستثمارات الشركة السعودية في مصر ودورها فى دعم استراتيجية الأمن الغذائي، مؤكدا الحرص على تشجيع الشركة من أجل التوسع في مشروعاتها بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص تصدير منتجاتها إلى المزيد من الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد فيصل الهادي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية، التزام شركة المراعي بالتوسع في استثماراتها في مصر.

وتابع أن شركة "بيتي" تُصدر لأكثر من 40 دولة، وتوظف نحو 5 الاف موظف بصورة مباشرة، فضلًا عن توفيرها نحو 20 ألف فرصة عمل بصورة غير مباشرة، مشيرا إلى أن جميع مصادر الشركة من الحليب الخام يأتي من المزارع المصرية.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة "بيتي للصناعات الغذائية"، مارك ويلي، أن الشركة تخطط للتوسع عالميًا في تصدير منتجات الشركة التي تُصنع في مصر.

وخلال الاجتماع، أكد مسئولو شركة "بيتي للصناعات الغذائية" أن الشركة تستهدف خلال العام الجاري الوصول بصادرات الشركة من مصر إلى 35 مليون دولار، على أن تزيد هذه المستهدفات إلى 50 مليون دولار خلال العام المقبل.