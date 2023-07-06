العالم اليوم - صيف 2023.. ماهي الوجهات الأكثر بحثا وشعبية للمسافرين؟

انتم الان تتابعون خبر صيف 2023.. ماهي الوجهات الأكثر بحثا وشعبية للمسافرين؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 04:19 مساءً - الدول ذات الشواطئ والبحار، من الوجهات الأكثر شعبية لصيف 2023. فوفق مسح أجرته شركة "فورورد كييز"، المتخصصة في مجالات البحوث والسفر، فإن الوجهات الشاطئية ووجهات التسوق هي الخيار الأول للمسافرين هذا الصيف.

المسح يتضمن معلومات من شركات سفر ومنصات ضيافة أخرى، شملت أكثر من مليار عملية بحث.

وشهدت الحجوزات إلى الوجهات الشاطئية في العام الحالي زيادة بنسبة 22 بالمئة عن العام الماضي.

وبرزت وجهات التسوق كأولوية هي الأخرى، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 53 بالمئة.

وتصدرت العاصمة التايلندية بانكوك قائمة المدن الأكثر بحثا لصيف عام 2023 بفارق كبير عن الوجهة الثانية، وهي باريس.

لندن، وبالي وبرشلونة ونيويورك كانوا ضمن الوجهات الأكثر بحثا لدى السائحين من مختلف دول العالم.

وحظيت مدنا في الشرق الأوسط على اهتمامات السائحين، إذ جاءت دبي والقاهرة ضمن قائمة اهتمامات المسافرين.

وفي هذا الإطار، قال الخبير والمستشار السياحي محمد عمار في لقاء مع "دوت الخليج":