جدة - نرمين السيد - علّق خليل هملو مراسل "القاهرة الإخبارية"، على حدوث مناوشات جوية بين طائرات روسية ومقاتلات أمريكية فوق سماء سوريا، موضحًا، أن هناك تصادماً كبيراً فى الجو وعلى الأرض بين القوات الأمريكية والروسية، وبخاصة فى مناطق شمال وشمال شرق سوريا.





وأضاف "هملو" فى مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "خلال الشهر الماضي، كان هناك أكثر من 300 حالة تصادم بين القوتين، نتحدث عن التصادمات الجوية، ودخول مناطق السيطرة بين الجانبين، ولكن تم الإعلان يوم أمس عن أن طائرات أمريكية مسيرة دخلت فى مناطق تحت سيطرة قوات الحكومة السورية والقوات الروسية، فألقت القوات الروسية بلالين هوائية لتحييد هذه الطائرات". وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: "فى فبراير 2020 تصادمت العربات العسكرية ونجم عن هذا الحادث العديد من الإصابات، والآن، تعمل القوات الأمريكية على منع القوات الروسية بشكل تام من الوُجود فى مناطق شمال شرق سوريا، ومنذ بداية العام الحالى جهزت قوات عربية فى شمال شرق سوريا لمنع القوات الحكومية السورية من الوصول إلى شمال شرق الفرات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مناوشات جوية بين طائرات روسية ومقاتلات أمريكية فوق سماء سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.