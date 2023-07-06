جدة - نرمين السيد - قال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن الجيش السودانى يشن غارات جوية على مواقع قوات الدعم السريع، حيث ما زالت أصوات الرصاص والأسلحة الثقيلة مستمرة فى عدد من المواقع، كما أن ألسنة الدخان تتصاعد فى سماء الخرطوم.





وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن منذ صباح اليوم، تم استهداف عدة مواقع لقوات الدعم السريع، مثل المدينة الرياضية ومواقع بشرق الخرطوم مثل المعمورة، مشيرًا إلى أن الجيش السودانى بدأ فى تكثيف هجومه على أماكن وُجود قوات الدعم السريع. وتابع، أن أمس الأربعاء شهد هجوما على وسط الخرطوم، مشيرًا إلى وجود تحليق جوى مكثف فى سماء العاصمة الخرطوم، ولفت إلى أن الأوضاع فى الخرطوم مضطربة تماما، وهناك هجمات عنيفة فى مواقع مختلفة. وأوضح، أن حدة المواجهات ارتفعت وتيرتها، فى ظل عدم وجود أفق سياسى لحل هذه الأزمات، كما أن مصادر غير رسمية تتحدث عن أن قمة دول الجوار ستعقد الأسبوع المقبل، وبخاصة أمن المواجهات بلغت ذروتها فى مواقع مختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يشن غارات جوية على مواقع الدعم السريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.