باحث صينى: لا يوجد منتصر فى الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

جدة - نرمين السيد - علق نادر رونج باحث سياسى وكاتب صينى، على زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للصين، موضحًا: "قبول بكين هذه الزيارة هدفه استقرار العلاقات الصينية الأمريكية، وبخاصة فى مجال التجارة والاقتصاد".





وأضاف "رونج" فى مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تريد من خلال هذه الزيارة توضيح المواقف وتأمل من الولايات المتحدة الأمريكية القيام بالمزيد من التعاون، إذ مازالت هناك رسوم جمركية أمريكية متزايدة على المنتجات الصينية، وما تزال هناك شركات صينية كثيرة فى قائمة العقوبات الأمريكية. وتابع، أن الصين تأمل من الولايات المتحدة أن تدرك أن هذه العقوبات والقيود على الصين لن تؤثر سلبا عليها فحسب، لكنها تضر كثيرا العلاقات التجارية الطبيعية والتجارة الحرة بين البلدين، وتضر بمصالح الشركات الأمريكية، وبالتالى فإن بكين تأمل فى تخفيف واشنطن قيودها عليها فى مجال التجارة والتكنولوجيا والاقتصاد، مشددًا على عدم وجود فائز فى الحرب التجارية والتكنولوجية بين الجانبين، ولا تصب فى صالح الجميع.

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