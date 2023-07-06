الأوكرانى للحوار: روسيا ليست جاهزة لتوسعة شن هجوم مضاد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكرانى للتواصل والحوار، إن القصف الذى تعرض له مبنى سكنى فى منطقة لفيف غربى أوكرانيا من أكثر هجمات الأزمة الروسية الأوكرانية عنفا، مشيرًا إلى أن المبنى السكنى عبارة عن 4 طوابق، أصيب فيه الطابقان الثانى والثالث، وهناك تضرر لأكثر من 60 شقة وحوالى 50 سيارة، وقُتل الآن 4 أشخاص حتى الآن، وهناك 12 شخصا جرحى، لافتًا إلى أن روسيا ليست جاهزة لتوسعة شن هجوم مضاد حيث تحاول تحصين دفاعاتها وتعمل على وضع عدة خطوط للدفاع، كل خط يمتد من 10 إلى 40 كيلو متر.





وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع قناة "القاهرة الإخبارية": "هذا الانفجار جاء فى وقت تجمع فيه أوكرانيا أدلة جديدة على استهداف المبانى السكنية والمدنيين، ومثل هذه الانفجارات عادة داخل أوكرانيا تحدث أثرا عكسيا، حيث لا يثبط عزائم الأوكرانيين، لكنه يمنحهم مزيدا من الالتفاف للدفاع عن بلادهم". وتابع: "حتى المدنيين والمناطق المدنية مستهدفة، وبالتالى، فإنه ليس هناك أى خيار سوى الدفاع عن وحدة وسيادة الأرض الأوكرانية وسلامتها"، مشيرًا إلى أن الحكومة الأوكرانية تعودت فى الشهور الأخيرة على رصد استعداد حاملات الصواريخ للمهاجمة، وبالتالى، فإن كل الأقاليم والمناطق والمحافظات تتعرض لمثل هذه الهجمات، وقبل أكثر من يومين تم الإعلان عن وجود مثل هذه الهجمة، ومن ثم، فقد صار هذا الأمر شبه روتينى".

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