العالم اليوم - معدل بناء المنازل في بريطانيا ينكمش بأعلى وتيرة في 14 عاما

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 05:16 مساءً - تراجع معدل بناء المنازل الجديدة في بريطانيا خلال يونيو الماضي بأعلى وتيرة منذ أكثر من 14 عامًا، باستثناء فترة انتشار وباء كوفيد-19، إذ أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تراجع الطلب، مما أثر على قطاع البناء بشكل عام في المملكة المتحدة.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات بقطاع البناء في بريطانيا انكماشا عند مستوى 48.9 في يونيو، بأقل من التوقعات عند مستوى 51.0، وهو الانكماش الأول منذ 5 أشهر.

وكان المؤشر قد سجل في مايو الماضي نموا عند مستوى 51.6.

ويشير المستوى أعلى من 50 إلى النمو، بينما يشير المؤشر إلى الانكماش إذا قل عن 50.

وجاء الانكماش في قطاع البناء مدفوعا بالتراجع الحاد في مؤشر بناء المنازل الجديدة في البلاد، والذي انخفض إلى 39.6 في يونيو، مقابل 42.7 في مايو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2009 باستثناء فترة انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير الاقتصادي في "إس آند بي غلوبال ماركت إنتيليجينس"، تيم مور، إن المشاركين في المسح يروون أن الانكماش جاء كرد فعل لارتفاع معدلات الفائدة في المملكة المتحدة.

وكان بنك إنجلترا من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي تحركت لرفع معدلات الفائدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، حيث رفع الفائدة منذ ديسمبر 2021 بواقع 13 مرة حتى الآن، لتصل إلى مستوى 4.75 بالمئة، وهو أعلى مستوياتها منذ عام 2008.

وبلغ التضخم في بريطانيا أعلى مستوى في 41 عامًا عند 11.1 بالمئة في أكتوبر 2022 واستقر عند 8.7 بالمئة في مايو، أي أكثر من ضعف المعدل في الولايات المتحدة وأعلى بكثير مما هو عليه في منطقة اليورو.