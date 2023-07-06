إعلامى سودانى: الجيش غير من تكتيكاته.. والدعم السريع فقدت قدراتها

ولفت إلى أن المراقبين العسكريين يراقبون تراجعا كبيرا لقوات الميلشيا المتمردة عن الشهور السابقة، حيث فقدت الكثير من قدراتها والأرواح والمعدات حتى صارت هذه الميليشيا المتمردة تترك عرباتها ومدرعاتها القتالية وتنزع إلى استخدام سيارات المواطنين التى قامت بسرقتها فى تنفيذ بعض مهامها العسكرية.
وأضاف الإعلامى السودانى فى مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الميليشيا المتمردة أصبحت تحاول تجميع بعض فلولها للهجوم على بعض معسكرات الجيش السوداني، وبالتالي، فإن القوات المسلحة السودانية غيرت من تكتيكاتها بإنزال أعداد كبيرة جدا من وحدات العمل الخاص والقوات الخاصة فى مدينة أم درمان.
وتابع، أن القوات المسلحة تنفذ بعمليات تمشيط وتنظيف أم درمان، ووفقا لما قاله بعض المراقبين العسكريين إن نسبة التنظيف بلغت 80% فى مدينة أم درمان، كما أن الطيران العسكرى يواجه بعض تجمعات فلول الميليشيا المتمردة، كما يواجه الجيش السودانى بعض هذه التجمعات بالقصف المدفعى.
وأشار، إلى أن القوات المسلحة حينما أعلنت التعبئة العامة واستنفار الشباب، كان ذلك نتيجة لهذه الرغبة الشعبية العارمة للمشاركة فى تطهير الخرطوم، لأن الميليشيات المتمردة اعتدت على أعراض وبيوت الناس ونهبت وسرقت سيارات والمحال التجارية للسودانيين.
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