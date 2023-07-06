القاهرة الإخبارية.. مقتل إسرائيلى بالقرب من مستوطنة كدوميم

جدة - نرمين السيد - واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلى، فجر الإثنين الماضي، منطقة مخيم جنين، وأعلنت الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن ثان جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى على جنين، ما يرفع عدد الشهداء إلى 12 وأكثر من 120 جريحًا بينهم 20 فى حالة خطرة.

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