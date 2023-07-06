العالم اليوم - "ايدج" تستحوذ على OryxLabs المتخصصة في الأمن السيبراني

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 06:22 مساءً - استحوذت "ايدج"، المتخصصة في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة - على OryxLabs، وهي شركة بارزة في مجال الأمن السيبراني مقرها أبوظبي وينصب تركيزها على توفير حلول الأمن السيبراني المصممة لحماية عملائها من التهديدات السيبرانية الناشئة.

وفي ظلّ تركيزها على الأبحاث المتقدمة والهندسة والابتكار، تتمثل مهمة الشركة في التصدي لتحديات الأمن السيبراني على نطاق واسع، إلى جانب تقديم خدمات استثنائية لعملائها.

ويمنح الاستحواذ ايدج الفرصة المواتية لتوسيع محفظتها، كما يُوفر لها حلولاً متقدمة لمعالجة المشكلات المركبّة في الأمن السيبراني محلياً ودولياً.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج " لا شك أن النمو السريع لمجموعة ايدج وتركيزها المتزايد على امتلاك قدرات سيادية يستلزم البحث عن فرص تعزز قدراتنا وتوسّع خيارات عروضنا. ويُعدّ دمج OryxLabs في المجموعة خطوة مهمة ومنطقية ستمكّننا من تعزيز محفظتنا من الحلول التكنولوجية المتقدمة. ومن شأن موثوقية OryxLabs وقدراتها على تقديم حلول متقدمة، أن تُوفر فوائد جمّة وملموسة لمجموعة ايدج وعملائنا وشركائنا الاستراتيجيين على حد سواء. كما سنتمكن معًا من مواكبة المشهد المتطور للأمن السيبراني ومواصلة تقديم حلول أمن سيبراني ناجعة ومتميزة".

وتقدّم OryxLabs حاليًا ثلاثة منتجات خاصة بها: Vulncano، الذي يُستخدم لرصد الجهات الخبيثة أو اكتشاف نقاط الضعف داخل بيئة الكيان الخاصة؛ وDiscovery، منصة مراقبة سطح الهجوم الخارجي؛ وFirewall DNS؛ الذي يراقب حركة مرور DNS الصادرة من حواسيب المؤسسة المتصلة بالشبكة والتي يتم تشغيلها عن بُعد لضمان عدم دخول أجهزة نقطة النهاية الحالية إلى أي موقع إلكتروني ضارّ.

وتركز استراتيجية OryxLabs، التي تأسست في عام 2020، على إمكانية التوسع العالية والابتكار السريع والبراعة الهندسية لمواجهة تحديات الأمن السيبراني المعقدة.

وتركز OryxLabs على صياغة حلول معيارية تلبي احتياجات عملائها. وبالاستفادة من خبرتها الواسعة في علم البيانات والذكاء الاصطناعي وأبحاث الأمن والبيانات الضخمة، جمعت OryxLabs فريقًا استثنائيًا من مطوري البرمجيات ممن لديهم القدرة على مواجهة تحديات الأمن السيبراني المعقدة بفعالية ودقة وابتكار.