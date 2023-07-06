العالم اليوم - ADP: القطاع الخاص الأميركي يضيف وظائف بأعلى وتيرة في عام

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 06:22 مساءً - لا يزال سوق العمل الأميركي قويا على الرغم من تزايد مخاطر الركود من ارتفاع أسعار الفائدة، إذ تمكن القطاع الخاص في الولايات المتحدة من إضافة وظائف بأكثر من المتوقع في يونيو الماضي وبأكبر زيادة منذ يوليو 2022.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة ADP، إن الوظائف في القطاع الخاص قفزت بواقع 497 ألف وظيفة في يونيو ما فاق أكثر من ضعف التوقعات، كما تم تعديل قراءة شهر مايو بالخفض إلى 267 ألف وظيفة من 278 ألفا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة التوظيف في القطاع الخاص بـ 228 ألفا.

وحافظ سوق العمل الأميركي على مرونته، رغم قيام الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ مارس 2022، حين شرع البنك المركزي الأميركي في أسرع حملة تشديد للسياسة النقدية منذ أكثر من 40 عامًا للقضاء على التضخم.

أظهر استطلاع الشهر الماضي أن تصورات المستهلكين لسوق العمل أكثر تفاؤلا في يونيو مقارنة بشهر مايو.

أظهرت أرقام يونيو أيضاً أنَّ أرباب العمل في البلاد أعلنوا عن أدنى مستوى شهري لتسريح الموظفين منذ أكتوبر من العام الفائت.

يتم نشر تقرير ADP، بالتعاون مع ستانفورد ديجيتال، قبل تقرير التوظيف الأكثر شمولاً والمراقب عن كثب لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل لشهر يونيو الجمعة.

وبحسب مسح أجرته رويترز، من المحتمل أن تكون الوظائف الخاصة قد زادت بمقدار 200 ألف وظيفة في يونيو. من المتوقع أن يرتفع إجمالي الوظائف غير الزراعية بمقدار 225 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد أن ارتفع 339 ألف في مايو.