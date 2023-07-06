العالم اليوم - طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية تسجل ارتفاعا طفيفا

انتم الان تتابعون خبر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية تسجل ارتفاعا طفيفا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 06:22 مساءً - ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى قوة سوق العمل رغم تزايد مخاطر الركود.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بواقع 12 ألفا إلى 248 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو.

وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق بالخفض ثلاثة آلاف طلب عما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 245 ألفا في أحدث أسبوع.

وكان القطاع الخاص في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، قد أضاف 497 ألف وظيفة في يونيو وبأكثر من ضعف التوقعات.