رئيس cop28: تسريع العمل المناخى فى دول الجنوب العالمى أولوية قصوى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتى، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أن رؤية وتوجيهات القيادة فى الإمارات تركز على احتواء الجميع، خاصة من دول الجنوب العالمى، لتسريع العمل المناخى بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة والحالية.





وشدد "الجابر" على عزم الإمارات على توحيد جهود كافة الأطراف بما يعزز قدرة المؤتمر على تحقيق الإنجازات المطلوبة واحتواء الجميع وتلبية احتياجاتهم.

وجاء ذلك فى كلمة الجابر أمام مؤتمر رؤساء حكومات المجموعة الكاريبية فى مدينة بورت أوف سبين عاصمة جمهورية ترينيداد وتوباجو، حيث أوضح أن دول منطقة الكاريبى قادرة على القيام بدور مهم فى COP28 لتنسيق الدعم للعمل المناخى المطلوب، داعيا إلى تطوير أساليب العمل التقليدية المعتادة، من أجل ضمان قدرة العمل الدبلوماسى المناخى على تلبية احتياجات دول الكاريبى.

وأكد ثقته بقدرة المجتمع الكاريبى على الإسهام فى حشد الدعم لتحقيق نتائج تفاوضية طموحة والاتفاق على أجندة عمل تساهم فى التوصل إلى حلول جوهرية، مضيفا أنه "من خلال تضافر الجهود، يمكننا تحقيق انتقال منطقى وعملى وعادل فى قطاع الطاقة، يعتمد تقنيات الطاقة النظيفة مع ضمان أمن الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادى العالمى".

وأشاد بجهود ميا موتلى، رئيسة وزراء باربادوس، فى دفع عملية تطوير التمويل المناخى لدول الجنوب العالمى الأكثر تعرضا لتداعيات تغير المناخ.

وجدد التأكيد على دعمه لما دعت إليه معاليها فى باريس الشهر الماضى، وتشديدها على حاجة العالم إلى تسريع العمل وتوسيع نطاقه لمواجهة التحديات المناخية، مؤكدا "أننا بحاجة إلى تحقيق تقدم جذرى وتطوير أساليب العمل التقليدية المعتادة لتحقيق نتائج إيجابية".

وأوضح: "أمامنا سبع سنوات فقط لخفض الانبعاثات بنسبة 43 فى المئة، من أجل الالتزام باتفاق باريس، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادى تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ونحن بحاجة إلى إحداث نقلة نوعية عبر موضوعات التخفيف، والخسائر والأضرار، وبالطبع التمويل المناخى".

وتابع قائلا: "من الضرورى تحقيق انتقال منطقى وعملى وعادل فى قطاع الطاقة لا يترك أحدا خلف الركب، بالتزامن مع زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة إنتاج الهيدروجين، كما يجب علينا حماية الطبيعة، وتعزيز النظم الغذائية والصحية، وزيادة فاعلية خطط التكيف".