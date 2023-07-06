العالم اليوم - انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية

انتم الان تتابعون خبر انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 07:19 مساءً - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 1.5 مليون برميل إلى 452.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي. وكان محللون توقعوا انخفاضها مليون برميل في استطلاع أجرته وكالة رويترز.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 400 ألف برميل الأسبوع الذي انتهى في 30 يونيو.

وأضافت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام انخفض 224 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين انخفضت 2.5 مليون برميل إلى 219.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بواقع مليون برميل إلى 113.4 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 300 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأميركية ارتفع 1.9 مليون برميل يوميا.