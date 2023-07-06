العالم اليوم - الملا: احتياطيات الذهب بمنجم إيقات ارتفعت لـ1.25 مليون أونصة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 07:19 مساءً - قال وزير البترول المصري، طارق الملا، أن احتياطيات منجم إيقات من الذهب ارتفعت إلى 1.25 مليون أونصة، كما أكد أن الإنتاج التجاري من المنجم قد بدأ بالفعل.

وتوقع الملا في مقابلة مع دوت الخليج، أن يتم الإعلان هذا الشهر عن شراكات عالمية في قطاع التعدين، وقال إن القطاع يشهد بالفعل نموا متسارعا بمشاركة شركات عالمية، وذلك بعد أن انتهت الوزارة من لإصلاحات المتعلقة بالقطاع، وطرح العديد من المزايدات الجديدة.

وفيما يخص جهود الوزارة للاستفادة من الرقمنة، قال الملا إنه تم إطلاق منصة إلكترونية توفر البيانات الجيولوجية المطلوبة من قبل المستثمرين، والاحتياطيات التي تم اكتشافها، والأماكن التي تحتوي على احتمالات مرتفعة لاكتشافات جديدة، لتربط المنصة كافة أنشطة قطاع الطاقة، بهدف تسريع اتخاذ القرارات المرتبطة بالاستكشاف والاستثمار.

وتستطيع الشركات شراء البيانات عبر المنصة، ومن ثم التقدم في المزايدات التي تطرحها الوزارة إلكترونيا.

وبالانتقال لقطاع الغاز الذي يشهد نشاطا ملحوظا في الأونة الأخيرة، قال طارق الملا إن الوزارة أطلقت برنامج بالشراكة مع شركات عالمية لاستكشاف الغاز الطبيعي المسال، بهدف استكشاف 45 بئر غاز في عامين، مع توقعات باكتشاف احتياطيات غاز بحجم 6 تريليونات قدم مكعبة.

وقال الملا، إن الوزارة ستبدأ أواخر يوليو بالحفر للتنقيب عن الغاز بالتعاون مع أيني و"BP"، كما ستبدأ بالحفر العام القادم في المنطقة الغربية من البحر المتوسط، مع توقعات بحفر 15 بئر استكشافي عن الغاز بحلول منتصف العام القادم.

كما أكد وزير البترول المصري، إن إيرادات بلاده من الغاز الطبيعي المسال تجاوزت 7 مليارات دولار، لكنه توقع أن يؤثر تراجع أسعار الغاز عالميا على إيرادات البلاد، فقد تراجعت الإيرادات من الغاز المسال بنسبة 56 بالمئة خلال النصف الأول من هذا العام، متوقعا أن تتراجع هذه الإيرادات بأكثر من 50% هذا العام

لكن الوزير أكد أيضا أن هذا التراجع في الإيرادات، سيقابله تراجع أيضا في التكاليف.