العالم اليوم - شركة تركية تعتزم ضخ استثمارات بـ210 ملايين دولار في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 07:19 مساءً - تعتزم شركة هيات إيجيبت التركية ضخ استثمارات مباشرة جديدة في مصر بقيمة 210 ملايين دولار، لإقامة 3 مصانع جديدة، بحسب ما ذكرته وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان، الخميس.

والتقى وفد من الشركة التي تعمل في تصنيع المنتجات الصحية، مع وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير من أجل بحث مشروعات الشركات الحالية بالسوق المصري، والمشروعات المستقبلية التي تعتزم الشركة إنشائها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وتتجه العلاقات بين مصر وتركيا إلى مزيد من التحسن بعد إعلان البلدين مؤخرا عن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء.

وذكر البيان أن شركة هيات إيجيبت تمتلك 5 مصانع في مصر وأنها تخطط لإنشاء 3 مصانع أخرى، كما تمتلك الشركة القابضة أفرعا بـ 12 دولة أخرى وتوفر نحو 1500 فرصة عمل مباشرة في مصر وتبلغ قيمة استثمارات الشركة حتى الآن في مصر 550 مليون دولار.

ورحب وزير التجارة المصري باعتزام الشركة إنشاء 3 مشروعات جديدة لها في مصر، والتي تخصص نسبة كبيرة من إنتاجها للتصدير للأسواق العالمية، لاسيما وأن الشركة تصدر بالفعل لعدد كبير من الأسواق الخارجية، كما تمتلك منافذ للبيع عبر أفرع الشركة أو من خلال موزعين بعدد من الدول حول العالم.