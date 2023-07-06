العالم اليوم - بيانات سوق العمل الأميركي القوية تهبط بأسهم "وول ستريت"

انتم الان تتابعون خبر بيانات سوق العمل الأميركي القوية تهبط بأسهم "وول ستريت" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 07:19 مساءً - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية في الساعات الأولى للتداولات، الخميس، مع تزايد المخاوف من استمرار رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة لفترة أطول بعد بيانات أظهرت متانة سوق العمل وصدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يونيو الذي مال إلى التشديد.

وكان القطاع الخاص في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، قد أضاف 497 ألف وظيفة في يونيو وبأكثر من ضعف التوقعات، وذلك بحسب تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة "إي دي بي".

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي 117.25 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 34171.39 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 24.20 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 4422.62 نقطة، في حين هبط المؤشر "ناسداك" المجمع 138.49 نقطة أو بنسبة واحد بالمئة إلى 13653.17 نقطة.

وكانت الأسهم الأميركية قد تراجعت بشكل جماعي في تداولات الأربعاء، إذ انخفض "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 8.94 نقطة أو بنسبة 0.20 بالمئة مسجلا 4446.65 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" 25.12 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 13791.65 نقطة.

وهبط "داو جونز" 129.64 نقطة، أو بنسبة 0.38 بالمئة، إلى 34288.83 نقطة.