رامى القليوبى لـ«إكسترا نيوز»: زيارات زيلينسكى إلى الغرب تُثير استياء روسيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رامى القليوبى، أستاذ بكلية الاستشراق بالمدرسة العليا للاقتصاد بموسكو، إن أى زيارة يقوم بها الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إلى الغرب تُثير استياء روسيا التى تنظر إلى الغرب على أنه عدو لها، وأن الحرب ليست مُقتصرة على أوكرانيا بل الاتحاد الأوروبى بالكامل.





وأكد "القليوبى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق وجدى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأيام القليلة الماضية كشفت حجم الخلافات الحقيقى بين الغرب والرئيس الأوكرانى، ولهذا انتقد "زيلينسكى" الغرب بتأخره فى تزويد أوكرانيا بما يكفى من السلاح لضمان تحقيق هجوم مضاد ناجح، وهناك احتمالية بامتناع "زيلينسكى" عن حضور جلسة "الناتو" المُقبلة إذا لم يتم تقديم وعود واضحة بالعضوية. وأضاف أن التصريحات التى تصدر من الجانب الروسى أو الأوكرانى موجهة إلى الجمهور الداخلى فى البلدين، حيث يوجد عدد من المواطنين الروس يشعرون بالاستياء من هذه الحرب، خاصةً أن هناك حالة من التكافؤ بين القوات الروسية والأوكرانية على أرض المعركة.

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