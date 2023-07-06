مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يستولى على مدرعة تابعة للدعم السريع

جدة - نرمين السيد - وتجدد قصف مدفعى، صباح اليوم، وسط اشتباك متبادل بين الجيش السودانى والدعم السريع، شمال مدينة أم درمان مع تحليق طائرات استطلاع لسلاح الجو السودانى فى الوقت الذى ساد فيه هدوء محيط منطقة المهندسين فى ذات المدينة.
وبحسب مراسل "القاهرة الإخبارية"، فإن الجيش وسع انتشاره فى أجزاء من أم درمان مع تمشيط للمنطقة التى شهدت اشتباكات قوية خلال الأيام الماضية.
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