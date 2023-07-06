العالم اليوم - فيديو.. أصوات انفجارات ترعب أطفالا في دونيتسك

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 08:16 مساءً - دب الرعب في قلوب أطفال كانوا يلهون في حديقة بمنطقة دونيتسك بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا، عندما باغتتهم أصوات انفجارات ضخمة.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر أطفالا يتأرجحون ويلهون في حديقة ببلدة برتكوفا.

وتقع البلدة في منطقة تسيطر عليها روسيا في دونيتسك الواقعة في دونباس.

وعندما دوت الانفجارات فر الأطفال تاركين ألعابهم بحثا عن ملاذا آمن.

وذكرت تقارير إخبارية أن البلدة تعرضت لنحو 40 قذيفة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إنه لم يسلم أي جانب من جوانب حياة الأطفال في أوكرانيا من الحرب.

وتضيف بأن الأطفال قتلوا وجرحوا وأجبروا على ترك منازلهم وفقدوا التعليم الأساسي وحرموا من فوائد البيئة الآمنة والمأمونة.

وخلال العام الأول من الحرب، تعرض 4.3 مليون طفل داخل أوكرانيا للتهجير، أي ما يزيد على نصف أطفال البلاد.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد قتل 78 طفلا وأصيب أكثر من 100 في الفترة ذاتها.

ومع ذلك لا تمثل هذه الأعداد سوى التقارير التي تمكنت الأمم المتحدة من التحقّق منها، ومن المرجح أن الخسائر الفعلية أكبر بكثير.