خبير لـ«إكسترا نيوز»: الحرب الروسية الأوكرانية لن تنتهى إلا باتفاقية سلام

جدة - نرمين السيد - قال طارق البرديسى، الخبير فى العلاقات الدولية، إنه من الواضح أنه لن يكون هناك استخدام للعقيدة النووية الروسية، إلا إذا تعرضت الدولة الروسية لمخاطر كبيرة تُهدد وجودها.





وأوضح "البرديسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دانا مدحت، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أكد فى تصريحاته، أن روسيا تضع بعض الأجسام الغريبة فى محطة زابوريجيا، وترد روسيا بالاتهام المضاد لأوكرانيا، لذا يمكن القول إن الحرب الروسية الأوكرانية حرب إعلامية، نفسية، استنزافية.

وأضاف أن الورقة النووية خيار كارثى لجميع دول العالم وليس طرفى الحرب فقط، مُشيرًا إلى أنه لا يوجد فائدة أو ربح من جانبى الحرب لتفجير محطة زابوريجيا، ومن الواضح استمرار هذه الحرب الإعلامية والنفسية بين البلدين طوال الفترات المقبلة.

وتابع أن هذه الحرب أثرت على الاقتصاد العالمى بصورة كبيرة، وهذه الحرب مستمرة نظرًا لأن كلا الطرفين يريدان الخروج من الحرب بصورة مشرفة بين باقى الدول العالمى، لذا هذه الحرب لن تنتهى إلا من خلال اتفاقية سلام، أو استخدام الورقة النووية.

واستطرد الخبير فى العلاقات الدولية، أنه يجب أن يكون هناك وسطاء مقبولون من الطرفين حتى يتم القضاء على هذا الاستنزاف العالمى، ويجب أن يكون هناك بعد عن الوساطة الصينية كونها مشكوكًا بها من الطرفين.