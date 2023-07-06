وأوضح "البرديسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دانا مدحت، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أكد فى تصريحاته، أن روسيا تضع بعض الأجسام الغريبة فى محطة زابوريجيا، وترد روسيا بالاتهام المضاد لأوكرانيا، لذا يمكن القول إن الحرب الروسية الأوكرانية حرب إعلامية، نفسية، استنزافية.
وأضاف أن الورقة النووية خيار كارثى لجميع دول العالم وليس طرفى الحرب فقط، مُشيرًا إلى أنه لا يوجد فائدة أو ربح من جانبى الحرب لتفجير محطة زابوريجيا، ومن الواضح استمرار هذه الحرب الإعلامية والنفسية بين البلدين طوال الفترات المقبلة.
وتابع أن هذه الحرب أثرت على الاقتصاد العالمى بصورة كبيرة، وهذه الحرب مستمرة نظرًا لأن كلا الطرفين يريدان الخروج من الحرب بصورة مشرفة بين باقى الدول العالمى، لذا هذه الحرب لن تنتهى إلا من خلال اتفاقية سلام، أو استخدام الورقة النووية.
واستطرد الخبير فى العلاقات الدولية، أنه يجب أن يكون هناك وسطاء مقبولون من الطرفين حتى يتم القضاء على هذا الاستنزاف العالمى، ويجب أن يكون هناك بعد عن الوساطة الصينية كونها مشكوكًا بها من الطرفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير لـ«إكسترا نيوز»: الحرب الروسية الأوكرانية لن تنتهى إلا باتفاقية سلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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