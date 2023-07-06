العالم اليوم - البحرية الأميركية:الحرس الثوري احتجز سفينة تجارية بخليج عمان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 09:22 مساءً - قال متحدث باسم البحرية الأميركية، إن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية في المياه الدولية بالخليج، الخميس، لافتا إلى أن السفينة "ربما كانت متورطة في أنشطة تهريب".

وأضاف المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي، تيم هاوكينز: "القوات البحرية الأميركية نشرت أصولا بحرية لمراقبة الوضع عن كثب".

وتابع: "في النهاية، قدرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية أن ملابسات هذا الحدث لا تستدعي مزيدا من التدخل"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت البحرية الأميركية قد قالت، الأربعاء، إنها "تدخلت لمنع إيران من احتجاز ناقلتين تجاريتين في خليج عمان".

وقال هاوكينز: "تظل القوات الأميركية يقظة ومستعدة لحماية حقوق الملاحة المشروعة في الممرات المائية المهمة بالشرق الأوسط".