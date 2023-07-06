فايز فرحات: واشنطن تعمل على كسر حياد دول آسيا لمواجهة الصين

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصرى فى برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث هو أن فيتنام تستفيد من التحولات الجيواستراتيجية والجيواقتصادية فى المنطقة، وأول هذه الأمور هى الدروس المهمة من جائحة كورونا، ليس فقط لفيتنام لكن بالنسبة للاقتصادات الكبرى، التى كانت تعتمد على سلاسل الإمداد والتى تأثرت بشكل كبير بسبب هذه الجائحة، ثم الحرب الروسية الاوكرانية.
وأوضح أنَّ الدروس الأساسية التى خلصت إليها الاقتصادات الصناعية الكبيرة هى خطورة الاعتماد على سلاسل الإمداد التى تتركز فى بعض الدول، ومنها الصين وبعض الدول الأخرى، واتجهت الدول المعتمدة على سلاسل الإمداد إلى تنويع هذه المصادر، وبناء شبكة جديدة أو خريطة جديدة لسلاسل الإمداد.
وبالنسبة للتحولات الجيوسياسية، فى ظل الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فإن الولايات المتحدة تتجه إلى الاعتماد أو إفساح المجال أمام اقتصادات أخرى، بخاصة التى لديها علاقات قوية ومهمة معها، لكسب هذه الدول إلى جانبها.
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