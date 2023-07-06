جدة - نرمين السيد - وقال "الشامى"، خلال مداخلة هاتفية من برلين مع الإعلامية حور محمد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن ألمانيا اعتبرت الإنفاق العسكرى هو الأولوية الأولى فى ميزانية 2024.
وأضاف خبير العلاقات الدولية، أن ألمانيا أقرت ميزانية 2024 بعد مفاوضات شاقة، موضحًا أن هناك تحولًا جديدًا فى ألمانيا يعتبر الأول بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشار إلى أن هذا الأمر له خلفيات لا بُد من النظر إليها ومنها الحرب الأوكرانية، التى كان لها أثر كبير فى تغيير الاستراتيجيات فى أوروبا، وربما موقع ألمانيا العالمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير دولى لـ«إكسترا نيوز»: ألمانيا تشهد أكبر تحول عسكرى منذ الحرب العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.