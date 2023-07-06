خبير دولى لـ«إكسترا نيوز»: ألمانيا تشهد أكبر تحول عسكرى منذ الحرب العالمية

جدة - نرمين السيد - وقال "الشامى"، خلال مداخلة هاتفية من برلين مع الإعلامية حور محمد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن ألمانيا اعتبرت الإنفاق العسكرى هو الأولوية الأولى فى ميزانية 2024.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، أن ألمانيا أقرت ميزانية 2024 بعد مفاوضات شاقة، موضحًا أن هناك تحولًا جديدًا فى ألمانيا يعتبر الأول بعد الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن هذا الأمر له خلفيات لا بُد من النظر إليها ومنها الحرب الأوكرانية، التى كان لها أثر كبير فى تغيير الاستراتيجيات فى أوروبا، وربما موقع ألمانيا العالمى.