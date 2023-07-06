العالم اليوم - السيسي يدشن حسابه على "ثريدز"

انتم الان تتابعون خبر السيسي يدشن حسابه على "ثريدز" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 11:16 مساءً - دشن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، حسابه على منصة التواصل الاجتماعي الجديدة "ثريدز".

وأظهر البحث في منصة "ثريدز" وجود حساب يحمل علامة التوثيق الزرقاء يعود للسيسي.

وحتى مساء الخميس، حصد الحساب أكثر من 17.2 ألف متابع.

وحمل الحساب، الذي لم يبدأ حتى الآن في نشر أي محتوى، نفس الصورة والمعلومات التعريفية الموجودة في حساب السيسي على "إنستغرام"، علما بأن متابعي هذا الحساب يبلغون 2.9 مليون شخص.

وخلال وقت وجيز للغاية، جلبت منصة "ثريدز" التي أطلقتها شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" اهتماما عالميا كبيرا وأقبل عليها الملايين.

وقالت "ميتا" إن أكثر من 30 مليون شخص سجلوا في المنصة خلال اليوم الأول من إطلاقها.

وتتيح المنصة الجديدة وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها. ولكنها لا تتضمن أي إمكانيات لإرسال رسائل مباشرة.

ويمكن أن يصل طول المنشور إلى 500 حرف وأن يشمل روابط وصورا ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى خمس دقائق، وفقا لمنشور لميتا.

ويعتمد التطبيق في انطلاقته على قاعدة المستخدمين الخاصة بـ"إنستغرام" التي تتخطى ملياري حساب، ما يوفر عليه تحدي البدء من الصفر.