العالم اليوم - اللون الأحمر يغلب على "وول ستريت" وسط مخاوف الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 يوليو 2023 12:22 صباحاً - أغلقت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على تراجع، الخميس، وسط موجة بيع واسعة النطاق بعدما أظهرت بيانات قوة سوق العمل مما عزز عوائد السندات وأذكى المخاوف من أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بقوة على رفع أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة ADP، إن الوظائف في القطاع الخاص قفزت بواقع 497 ألف وظيفة في يونيو ما فاق أكثر من ضعف التوقعات، كما تم تعديل قراءة شهر مايو بالخفض إلى 267 ألف وظيفة من 278 ألفا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة التوظيف في القطاع الخاص بـ 228 ألفا.

تحركات الأسعار

بناء على بيانات أولية، أغلق المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" منخفضا 35.41 نقطة أو 0.80 بالمئة عند 4411.41 نقطة، وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 113.64 نقطة أو 0.82 بالمئة إلى 13678.01 نقطة.

كما هبط المؤشر "داو جونز" الصناعي 370.90 نقطة أو 1.08 بالمئة إلى 33917.74 نقطة.