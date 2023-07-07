جدة - نرمين السيد - وأضاف "كيربى" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لوزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أنَّ أمريكا دفعت بدوريات بحرية جديدة وبمزيد من السفن بالتعاون مع الشركاء بهدف حماية السفن التجارية ومسار الملاحة ويأتى ذلك بناءً على ردود الفعل بالأمس.
وأعلن متحدث البنتاجون أن الولايات المتحدة تبدأ تدريبا عسكريا فى يوليو الجارى الهدف الأساسى منه تعزيز الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات والتدريب على اكتشاف العبوات الناسفة.
واتهمت البحرية الأميركية، اليوم الأربعاء، إيران بمحاولة الاستيلاء على ناقلتى نفط فى خليج عمان قرب مضيق هرمز، مؤكدة نجاح قواتها فى إحباط العملية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.
وأحبطت البحرية الأميركية، اليوم الأربعاء، محاولة إيران الاستيلاء على ناقلتى نفط فى خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز.
تأتى المحاولة الإيرانية بعد أقل من شهرين من احتجازها ناقلتى نفط، ما يزيد توترات حركة الملاحة البحرية، ويهدد إمدادات النفط فى أحد أهم الممرات العالمية، وفق البيانات التى اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاجون: أمريكا ترد على أى محاولات لإعاقة الملاحة فى مضيق هرمز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.