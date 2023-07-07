البنتاجون: أمريكا ترد على أى محاولات لإعاقة الملاحة فى مضيق هرمز

جدة - نرمين السيد - وأضاف "كيربى" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لوزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أنَّ أمريكا دفعت بدوريات بحرية جديدة وبمزيد من السفن بالتعاون مع الشركاء بهدف حماية السفن التجارية ومسار الملاحة ويأتى ذلك بناءً على ردود الفعل بالأمس.

وأعلن متحدث البنتاجون أن الولايات المتحدة تبدأ تدريبا عسكريا فى يوليو الجارى الهدف الأساسى منه تعزيز الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات والتدريب على اكتشاف العبوات الناسفة.

واتهمت البحرية الأميركية، اليوم الأربعاء، إيران بمحاولة الاستيلاء على ناقلتى نفط فى خليج عمان قرب مضيق هرمز، مؤكدة نجاح قواتها فى إحباط العملية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

وأحبطت البحرية الأميركية، اليوم الأربعاء، محاولة إيران الاستيلاء على ناقلتى نفط فى خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز.

تأتى المحاولة الإيرانية بعد أقل من شهرين من احتجازها ناقلتى نفط، ما يزيد توترات حركة الملاحة البحرية، ويهدد إمدادات النفط فى أحد أهم الممرات العالمية، وفق البيانات التى اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.