العالم اليوم - العملة الرقمية الأشهر تلامس أعلى مستوياتها في أكثر من عام

انتم الان تتابعون خبر العملة الرقمية الأشهر تلامس أعلى مستوياتها في أكثر من عام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 يوليو 2023 01:19 صباحاً - ارتفعت العملة الرقمية المشفرة "بتكوين" بشكل كبير، الخميس، بعدما قامت العديد من شركات التمويل الكلاسيكية بالتقدم على طلب للحصول على ترخيص لإطلاق خدمات "الصناديق الفورية" التي تسمح بتداول العملة المشفرة في أسواق الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع العملة الرقمية الأشهر للارتفاع بقوة وسط تفاؤل حول زيادة جاذبيتها في الأسواق.

وارتفعت "بتكوين"، العملة الرقمية الأشهر في العالم، بنسبة 3.4 بالمئة لتلامس مستويات 31,504 دولارات في بداية يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 13 شهرا، قبل أن تقلص مكاسبها إلى نحو 30,300 دولار.

ومنذ بداية العام، سجلت العملات الرقمية ارتفاعًا بنحو 90 بالمئة، إذ اقتنصت العملات الرقمية مكاسب قوية في الأسابيع الماضية بدعم من توقعات إصدار تراخيص لصناديق تداول الأصول المشفرة في الأسواق الأميركية.

وصعدت العملات المشفرة بشكل عام خلال الخميس، حيث ارتفعت عملت إيثيروم هي الأخرى، في وقت تراجعت فيه أسواق الأسهم حول العالم.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على تراجع، الخميس، وسط موجة بيع واسعة النطاق بعدما أظهرت بيانات قوة سوق العمل مما عزز عوائد السندات وأذكى المخاوف من أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بقوة على رفع أسعار الفائدة.

أغلق المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" منخفضا 35.41 نقطة أو 0.80 بالمئة عند 4411.41 نقطة، وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 113.64 نقطة أو 0.82 بالمئة إلى 13678.01 نقطة.

كما هبط المؤشر "داو جونز" الصناعي 370.90 نقطة أو 1.08 بالمئة إلى 33917.74 نقطة.

وواصل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي خسائره ليتراجع 2.3 بالمئة عند الإغلاق مسجلا أدنى مستوياته منذ أواخر مارس.

وخلال مطلع الأسبوع الجاري، تقدمت شركة "بلاك روك" بطلب لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأميركية من خلال سوق "ناسداك"، بهدف إصدار ترخيص لصندوقها الفوري المتداول في السوق، والذي يسمح بتداول العملة الرقمية.

وخلال يونيو الماضي، تقدمت العديد من الشركات بطلبات مشابهة، بما فيها شركة "فيدليتي إنفستمنت".