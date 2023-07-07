دبلوماسى روسى لـ«القاهرة الإخبارية»: التصادم بين موسكو وبولندا ليس مطروحا

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامى كمال ماضى على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بولندا تسعى للتسليح ويلجأون لهذه الحجج لتحقيق ذلك. وتابع أن التصادم ليس مطروحا إلا إذا تطور الوضع فى الجبهة الروسية الأوكرانية لمصلحة روسيا، فبولندا ستسعى لتحقيق مطامعها فى أوكرانيا. وأشار إلى أن عداء روسيا وبولندا يعود إلى ألف عام، والأخيرة تقف فى الصف الأول لفوبيا روسيا، ويفتخرون بها وتقف إلى جانب أوكرانيا انطلاقا من المواقف المعادية، موضحا أن لدى البعض حلم أن تدخل الدبابات لموسكو، ولكنه فى النهاية حلم.

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