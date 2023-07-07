الاحتلال والمستوطنون يواصلون عدوانهم على الفلسطينيين فى الضفة

جدة - نرمين السيد - جاء يأتى ذلك بعد حادثة إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطينى فى مستوطنة "كدوميم"، أدت إلى مقتل أحد حراس المستوطنة عند بوابتها عند مسافة صفر، واستشهاد المقاوم.

وأصيب مُسن فلسطينى جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلى عليه بأعقاب البنادق فى قرية "برقة"، شمال غرب نابلس، ما استدعى نقله للمستشفى.

وقال مسؤول ملف الاستيطان فى شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مواجهات اندلعت قرب المدخل الغربى للقرية المذكورة بين المواطنين وقوات الاحتلال، التى أطلقت الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وهاجم مُستوطنون بحماية قوات الاحتلال سيارات المواطنين الفلسطينيين قرب بلدة "دير شرف"، شمال غرب نابلس.

وقالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين نفذوا أعمال عربدة بالقرب من دير شرف، وهاجموا السيارات والمارة بالحجارة.

وفى مُحافظة "سلفيت" القريبة من نابلس، فى الشمال أيضًا، تصدى الفلسطينيون لمُحاولة مستوطنين اقتحام بلدة "دير استيا".

وقالت مصادر فلسطينية إن عشرات المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، تجمعوا على المدخل الغربى للبلدة المذكورة، وحاولوا الاعتداء على منازل المواطنين الذين تصدوا لهم.