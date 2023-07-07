رئيسة وزراء فرنسا: نحشد كل قوانا لتحقيق الأمن خلال احتفالات العيد الوطنى

جدة - نرمين السيد - صرحت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، أمس الخميس، بأن الحكومة تحشد كل جهودها لضمان الأمن والاستقرار خلال احتفالات العيد الوطنى فى البلاد، والذى سيقام فى الرابع عشر من يوليو.





وخلال زيارتها إلى مدينة "ليزيو" فى إقليم "كالفادوس" فى شمال غرب فرنسا، علقت بورن على عودة الهدوء خلال الليالى الأخيرة، وخاصة خلال ليلة الأربعاء إلى الخميس، حيث تم توقيف نحو 20 شخصا فقط.

ومع ذلك، أكدت بورن أن الحكومة الفرنسية لا تزال فى حالة تأهب، مضيفة أنها اطلعت على حالة قلق المواطنين والمسئولين أثناء زيارتها إلى ليزيو؛ وهذه المخاوف تزداد بشكل خاص مع قرب احتفالات العيد الوطنى لـ فرنسا.

وأكدت أن الحكومة "تقوم بحشد قواها لضمان تحقيق الأمن يومى 13 و 14 يوليو، وهى فى حالة يقظة فيما يخص مسألة قذائف الهاون النارية التى تم ضبطها أثناء أعمال الشغب".

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عودة النظام إلى البلاد، موضحا أن الحكومة ستتخذ قرارات جذرية فى الأسابيع القادمة.

وأكد ماكرون، خلال زيارته إلى بلدة "بو" فى إقليم البيرينيه الأطلسية، فى جنوب غرب فرنسا، على ضرورة العمل على معرفة الأسباب الجذرية المرتبطة بأعمال العنف والشغب التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

وتستمر حدة أعمال العنف فى التراجع بعد أن شهدت البلاد موجة عنف بالغة على مدار ليالى عديدة عقب مقتل الفتى نائل، وإثر ذلك، نشر الحكومة تعزيزات أمنية كبيرة فى المدن الفرنسية الكبرى وتم توقيف العديد من مثيرى الشغب بلغ عددهم الإجمالى نحو أربعة آلاف شخص، وأقل من 10% منهم غير فرنسيين و60% منهم ليس لديهم سجل لدى الشرطة الفرنسية، كما تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 59 سنة، ومتوسط أعمارهم 17 و18 عاما.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسى، جيرالد دارمانين، بالأمس أن الوضع فى عموم فرنسا شهد تراجعا حادا فى أعمال الشغب، مقارنة بالأسبوع الماضى، مؤكدا "نلاحظ عودة الهدوء فى جميع أنحاء البلاد"، إلا أنه أكد أن الداخلية لا تزال تراقب الوضع.