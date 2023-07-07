موسكو: تمديد ولاية ستولتنبرج لن يؤثر على علاقاتنا بـ الناتو

جدة - نرمين السيد - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، أن تمديد ولاية الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج لعام إضافى لن يؤثر على العلاقات بين روسيا والحلف، نظرًا لعدم وجود علاقات فعلية بينهما.





وأضافت زاخاروفا - فى مؤتمر صحفى نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية - : "فيما يتعلق بسؤال ما إذا كان "تمديد ولاية ستولتنبرج" سيؤثر فى العلاقات مع روسيا أم لا، فإنه لن يؤثر؛ وذلك لأن روسيا وحلف شمال الأطلسى لا تربطهما أى علاقات". ومضت زاخاروفا قائلة: "إن السؤال عن سبب قرار السماح له بالبقاء يجب توجيهه إلى الأشخاص الذين اتخذوا قرار تركه فى منصبه. هناك ما يكفى من المكائد. ويجدر توجيه هذا السؤال لهم". وصرح ستولتنبرج، فى وقت سابق، بأن فترة ولايته قد تم تمديدها إلى الأول من أكتوبر 2024. فيما ذكر الناتو فى بيان أنه سيتم التأكيد على القرار رسميًا فى قمة الكتلة فى فيلنيوس يومى 11 و 12 يوليو.

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