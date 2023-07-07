روسيا: مساعدات الغرب لـ أوكرانيا لن تؤثر على قواتنا

جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا، أمس الخميس، أن أى اتفاقيات توقعها أوكرانيا مع دول أخرى لتأمين المساعدات العسكرية لن تؤثر فى نتيجة العملية العسكرية الحالية، مشيرة إلى أن الوضع الراهن على خط التماس دليل على ذلك.





وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، تعليقًا على الأنباء الواردة بشأن اعتزام الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى مناقشة الدعم العسكرى مع زملائه البلغاريين،"من حيث المبدأ، كل هذه المناقشات وما ستسفر عنه من نتائج ليست قادرة على التأثير فى نتيجة العملية العسكرية الخاصة بأى شكل من الأشكال. فالوضع الحالى على خط المواجهة يؤكد ذلك بشكل أكثر من الواضح".

كما أكد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الكرملين لم يتفاجأ من الإعلان عن هذه المحادثات، موضحًا أن "نظام كييف يبذل قصارى جهده لجر أكبر عدد ممكن من البلدان بشكل مباشر إلى هذا الصراع، إذ أن العديد من البلدان بالفعل تدخلت فى هذا الصراع بشكل كامل، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن الواضح أنهم سيناقشون هذا الموضوع أيضًا مع البلغاريين".

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، لم يحددا موعد اجتماعهما المقبل بعد، مؤكدا أنهم سيعقدان محادثات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيسين على اتصال شبه دائم مع بعضهما البعض نظرا لعلاقات التحالف القائمة بين البلدين، مُوضحًا أنهما "سيعقدان بالطبع اجتماعا إذا لزم الأمر، لكن لم يتحدد الموعد بعد".

وامتنع المتحدث عن التعليق عما إذا كان الاجتماع المحتمل بين الجانبين سيشمل مناقشات حول شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة ومؤسسها يفجينى بريجوزين، وذلك عندما طُلب منه التعقيب على تصريحات لوكاشينكو الأخيرة التى أشار فيها إلى أنه سيجتمع مع الرئيس الروسى لمناقشة الوضع بشأن شركة فاجنر.