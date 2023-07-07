ستولتنبرج: عضوية السويد بالناتو قريبة المنال

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للقناة، قال ستولتنبرج إن الوقت قد حان الآن لانضمام السويد للحلف"، عقب اجتماع فى بروكسل للتغلب على اعتراضات تركيا على انضمام السويد لعضوية الحلف، موضحا أنه من الممكن أن يصدر قرار إيجابى فى قمة الحلف فى فيلنيوس الأسبوع المقبل.
وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج قد استضاف فى وقت سابق اليوم اجتماعا لكبار المسؤولين من عدة بلدان ركز على عضوية السويد فى الناتو.
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