لوكاشينكو: زيلينسكى أدرك أنه لن ينتصر على روسيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس البيلاروسى، ألكسندر لوكاشينكو، أمس الخميس، أن إلرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، قد أدرك أخيرًا أنه لن يحقق النصر فى مواجهة روسيا، وبالتالى بدأ يطلب دعمًا ماليًا وعسكريًا من شركائه فى الغرب.





ونقلت وكالة "بيلتا-نيوز" البيلاروسية الرسمية، عن لوكاشينكو، قوله فى لقاء مع ممثلى وسائل إعلام أجنبية وبيلاروسية، "لقد أدرك زيلينسكى أخيرا أنه لن ينتصر فى هذه الحرب وأن هذا الهجوم المضاد لن ينتج عنه أى شيء باستثناء مقتل الآلاف والآلاف من الأشخاص، ولذلك فقد بدأ تدريجيا فى المطالبة بالمال والأسلحة الجديدة من الغرب". وقال رئيس بيلاروسيا عندما سأله أحد الصحفيين الغربيين عما إذا كان ناقش ملف محطة "زابورايجيا" للطاقة النووية مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، "أننى لم أبحث الوضع حول محطة زابورايجيا مع الرئيس بوتين"، مشيرا إلى أن روسيا ليس لديها أى سبب لتفجير المحطة، فهى تقع تحت سيطرة الروس، فلماذا سيحتاجون إلى تفجيرها وشدد على أنه فى حال وقع تفجير للمحطة النووية الواقعة تحت سيطرة السلطات الروسية، سيتسبب ذلك فى إلحاق خسائر فادحة لـ أوروبا بأكملها، والقارة الأوراسية.

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