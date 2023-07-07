استطلاع: الأمريكيون لا يثقون بشكل كبير فى المؤسسات الحكومية

جدة - نرمين السيد - أفادت نتائج استطلاع جديد للرأى، بأن الثقة العامة لدى الأمريكيين فى المؤسسات الكبرى ليست مرتفعة، على الرغم من زيادة الأرقام بالمقارنة مع نفس الاستطلاع فى العام الماضى.





ووجد الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة جالوب ونشرت نتائجه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أمس الخميس، انخفاضًا فى ثقة الجمهور فى سبع مؤسسات من أصل 16 مؤسسة يتتبعها القائمون على الاستطلاع سنويًا، وكان النظام العسكرى والطب الأكثر معاناة، حيث انخفض كل منهما 4 نقاط مئوية، وأن المؤسسات الأخرى التى شهدت انخفاضًا فى الثقة تشمل الشركات الصغيرة ونظام الشرطة والبنوك والمدارس العامة والعمالة المنظمة.

وفى استطلاع مماثل نُشر العام الماضى، شهدت 11 مؤسسة من أصل 16 مؤسسة كبرى انخفاضًا فى الثقة من الأمريكيين، حيث سجلت الرئاسة والمحكمة العليا أكبر نتائج مخيبة.

وعلى رأس القائمة، أظهر 60% من المشاركين أن لديهم قدر كبير أو قدر معقول من الثقة فى الجيش الأمريكى.

وقال 43 فى المئة من المشاركين فى الاستطلاع إنهم يثقون بـ "الشرطة"، متراجعين نقطتين مئويتين عن العام السابق، بحسب الاستطلاع.

وأعرب 34 بالمائة و 32 بالمائة من المستطلعين أن لديهم ثقة كبيرة فى المؤسسة الدينية والطبية على التوالى، بينما قال 27% من المستجيبين إنهم يثقون بالمحكمة العليا - بزيادة نقطتين عن العام الماضى - فى حين أن 26 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع يشاركون ثقتهم بالرئاسة الأمريكية، بزيادة قدرها 3 نقاط مئوية.

وأعرب ثمانية% من المشاركين فى الاستطلاع عن ثقتهم بشكل كبير فى الكونجرس، الذى حصل على أدنى تصنيف للثقة من بين جميع المؤسسات الرئيسية المدرجة.

وتم إجراء استطلاع جالوب فى الفترة من 1 إلى 22 يونيو الماضى، بمشاركة 1013 مشاركًا فى الاستطلاع وبلغت نسبة الخطأ فى الاستطلاع 4 نقاط مئوية.