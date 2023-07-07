جوتيريش: الذكاء الاصطناعى يجب أن يفيد الجميع

جدة - نرمين السيد - شدد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس الخميس، على ضرورة وضع حواجز وقواعد واضحة ترتكز على حقوق الإنسان وتعزز الشفافية والمساءلة، من أجل تطوير الذكاء الاصطناعى.





وشدد جوتيريش على أن الذكاء الاصطناعى يجب أن يفيد الجميع، بما فى ذلك ثلث البشرية الذين لا يزالون خارج نطاق الإنترنت، مؤكدا الحاجة إلى إيجاد إجماع عاجل حول ما يجب أن تكون عليه المعايير التوجيهية لنشر الذكاء الاصطناعى.

جاء ذلك - وفقا للموقع الرسمى للأمم المتحدة - فى كلمة ألقاها جوتيريش خلال قمة "الذكاء الاصطناعى من أجل الخير" التى نظمها الاتحاد الدولى للاتصالات فى جنيف، وجمعت بين الحكومات والمجتمع المدنى ووكالات الأمم المتحدة ومبتكرى الذكاء الاصطناعى والمستثمرين.

ومن جانبها، دعت الأمينة العامة للاتحاد الدولى للاتصالات دورين بوجدان مارتن إلى تعاون عالمى لضمان وصول الذكاء الاصطناعى إلى إمكاناته الكاملة، مع منع الأضرار والتخفيف من حدتها.

ومن المقرر أن يحضر القمة أكثر من 50 روبوتا كجزء من معرض "Robotics for Good"؛ حيث سيوضح مخترعوها كيف يمكن للروبوتات أن تدعم صحة الناس، وتقدم الخدمات التعليمية، وتساعد الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقلل النفايات، وتساعد فى الاستجابة لحالات الطوارئ فى حالات الكوارث، كما سيعقد مؤتمر صحفى غدًا الجمعة حيث ستجيب بعض الروبوتات الشبيهة بالبشر على الأسئلة.